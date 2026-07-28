"До рвоты": Юрко Юрченко разнес Полякову, Потапа и Настю за "шабаш" в Юрмале во время войны

Юрий Юрченко, Потап и Настя Каменских, Оля Полякова

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Украинский музыкант и военнослужащий Юрко Юрченко (Юркеш) подверг резкой критике украинских артистов, принявших участие в фестивале Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии вместе с российскими исполнителями, позиционирующими себя как противники войны.

Как известно, неоднозначным стало участие в мероприятии Оли Поляковой, которая со сцены поблагодарила Аллу Пугачеву и Максима Галкина за поддержку Украины. Кроме того, своим выступлением отличились Потап и Настя Каменских, которые исполняли свои старые русскоязычные хиты и не поднимали тему войны во время концерта, но так же поклонялись российским супругам.

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В своем Facebook военный назвал фестиваль «шабашем» и заявил, что не разделяет его концепции, ведь, по его мнению, мероприятие продолжает продвигать русскоязычное культурное пространство и идею о «дружественных народах». Также он обратил внимание, что среди участников были российские артисты, в частности, Монеточка, Noize MC и Семен Слепаков.

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Пост Юрка Юрченко / © facebook.com/Yurcash

По мнению музыканта, участие украинских артистов в подобных мероприятиях только помогает восстанавливать культурные связи с представителями российского шоу-бизнеса. Он также предположил, что такая атмосфера подыгрывает пропаганде и иногда удовлетворяет интересы кровавого диктатора во время полномасштабного вторжения.

«Них** они не поняли. Типа (вроде) против войны, пока орки не в**бут по Рижской площади, Юрмале и Рундальском дворце. А они в**бут. Очень скоро, потому что зовете их своим бл***ким фестивалем! Собрали кучу хлама полусоветского, „иноагентов“ неприкаяных и других „либеральных“ поцов. Главный язык того шабаша по-прежнему русский! Главные гости — принцессы, принцы и королевы тонущего имперского корабля. Все лижут им ср*ки! И „наши“ — по инерции. А чо?! Можно! Мы же донатим на ВСУ! Дома есть отмазка — схавают ло*и. Путин рукоплещет. Противно. До рвоты», — эмоционально написал Юрченко.

Напомним, нынешний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala уже неоднократно становился поводом для дискуссий в Сети. Как вот недавно Оля Полякова наделала шум танцами с россиянином и разгневала украинцев.

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