До свидания, "Евровидение": с чего начался и чем завершился скандал вокруг Alina Pash

До свидания, "Евровидение": с чего начался и чем завершился скандал вокруг Alina Pash

Пока неизвестно, кто представит Украину на "Евровидении-2022".

Нацотбор на "Евровидение-2022" можно смело назвать самым скандальным за последние годы.

Так, шел скандал вокруг финалисты, а затем и победительницы отбора, певицы Alina Pash. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, с чего началось и чем все завершилось.

Интервью Екатерине Осадчей о поездке в Крым

24 января организаторы Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" объявили имена финалистов. Среди них – Alina Pash с песней "Тіні забутих предків". Многие юзеры возмутились такому выбору, поскольку вспомнили выступление певицы в оккупированном Крыму. Известно, что в 2015 году знаменитость дала концерт на свадьбе украинки.

Пользователи указали на интервью Паш Екатерине Осадчей, где она подтвердила ведущей, что пересекла границу из России – летела в Крым из Москвы.

"На счет того, как мы туда летели, к сожалению, я не могла корректировать этот момент и была бессильна в этом случае. Будучи тогда не такой медийной персоной, я не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти", – прокомментировала Алина в 2019 году.

Возмущенные пользователи обвиняли исполнительницу в нарушении законодательства Украины.

На обвинение в несоответствии требованиям Нацотбора ответили организаторы конкурса – Общественный вещатель. В официальном ответе было отмечено, что Суспильне не имеет доказательств нарушения правил отбора: "Участница Alina Pash предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015-м происходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы происходило со стороны Украины" .

Объяснение Алины Паш о поездке в Крым и Москву

Впоследствии выступила с официальным заявлением и сама Алина. Она отметила, что никогда эти правила не нарушала, то есть никогда не пересекала границу Крыма со стороны России.

А на "Радіо Промінь" знаменитость сказала, что не летала тогда на полуостров, а ехала автобусом из Украины. Относительно интервью Екатерине Осадчей, где Алина подтвердила, что пересекла границу из России, она объяснила, что оговорилась, потому что не правильно поняла вопрос.

Alina Pash / instagram.com/alinapash

Впрочем, певица отметила, что в Москве она все же была, но за месяц до концерта на пересадке, когда возвращалась из Стамбула. По ее словам, именно эти два события она перепутала.

"Сложилось ложное впечатление, что я туда залетала. Нет, это не так было. А там, где Екатерина Осадчая меня спрашивает, что появилась информация в Сети... Тогда я не поняла нормально вопрос, и ответила скомкано, непонятно... Оказалось, что из этого всего сделали меня какой-то ненавистницей, сепаратисткой, которая вообще поддерживает всю эту политику агрессора. Вы с ума сошли?" – прокомментировала Pash.

Кроме того, Alina Pash призналась, что этот скандал считает "заказухой". Звезда убеждена, что точно кому-то мешает, поскольку 90% комментаторов пишут с новых фейковых страниц.

Акция протеста в день финала

В день финала Нацотбора, 12 февраля, активисты устроили акцию протеста против Alina Pash. Люди пришли с плакатами в Центр культуры и искусства НАУ, где и проходило шоу. Около 30 человек пришли с плакатами и потребовали, чтобы артистка не была представительницей Украины в Италии. Они скандировали "Позор Алине Паш" и "Честный выбор". Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале MUZVAR.

Alina Pash и группа Delicious Ladies

После того, как певицу объявили победительницей Национального отбора, в Сети разгорелся новый скандал. Так, пользователи начали распространять архивные афиши с анонсами выступлений в России группы Delicious Ladies, в которой Алина была участницей. Юзеры стали публиковали фото, якобы "подтверждающие", что Паш выступала в РФ, когда уже началась война в 2014 году. В частности, Delicious Ladies гастролировала 26 апреля в Липецке, 9 мая в Калининграде и 21 июня в Сургуте.

Впрочем, как оказалось, в апреле 2014-го Паш покинула коллектив и в кавер-группу пришла новая вокалистка Лидия Скорубская, которая сейчас известна как Lida Lee. Несмотря на это, до августа в афишах использовали фото с Паш.

Фейковая справка

Впоследствии Паш заявила, что в подтверждение того, что ехала на автобусе в Крым 2015 года, она предоставила справку Суспильному перед финалом нацотбора.

"Пересеченные границы. Все есть у "Суспильного", можете спросить, все есть полноценные оригиналы справок и так далее. Поверьте, это было сложно. Это было в 2015 году. Мне пришлось давать запрос, для того чтобы мне поверили, что я не жираф. Это бесит", — объяснила Паш в "Світському житті".

Впрочем, активист Сергей Стерненко заявил, что справка артистки о поездке в Крым – подделка.

"У меня очень серьезные и обоснованные основания утверждать, что "справка", обнародованная командой Алины Паш, является поддельной. Из собственных источников как в ГПСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе в 2015 году Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта. Так, гражданка Украины Алина Ивановна Паш 11.08.2015 рейсом Киев-Москва покинула территорию Украины.Вернулась она обратно авиарейсом Домодедово-Киев только 14.08.2015. "Соответственно, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины", — написал блогер.

Со своей стороны Общественный вещатель отреагировал на это и обратился в ГПСУ для проверки справки, предоставленной командой Alina Pash.

В результате справка о том, что Паш въезжала в Крым со стороны Украины – действительно оказалась фейковой. И ее, по словам Паш, Суспильному предоставил член ее команды, потому что в то время она болела и не могла получить ее лично.

"Что видела я? Справку. С виду — официальную. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не является настоящей, никто из команды не было. Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Суспильному, пока неизвестно", — написала она в своем Instagram.

Затем певица самостоятельно обратилась в Госпогранслужбу с запросом предоставить ей справку. Однако данные о пересечении границы/админ. границы с Крымом пограничники сохраняются пять лет. Поскольку визит Паш в Крым был в 2015-м, этот срок давно истек.

instagram.com/alinapash

Также исполнительница извинилась за скандал и заявила, что разрывает контракт со своим директором и этим уже занимаются юристы.

Маршруты поездок Alina Pash за 2015-2016 год

Активист Сергей Стерненко также показал, как Alina Pash улетела из Москвы в Крым в 2015 году. Из своих источников он установил, что 11.08.2015 Алина Паш из Киева вылетела в Москву. 12.08.2015 из Москвы Паш прилетела в оккупированный Крым. 14.08.2015 из Домодедово прилетела в Киев.

Дисквалификация Паш с конкурса

Через час после скандала со справкой Алина сделала официальное заявление о том, отказывается представлять Украину на международном конкурсе.

"С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе "Евровидение". К сожалению. Мне очень жаль. Мы свяжемся с Суспильным и подпишем все необходимые документы", – сообщила она.

Впрочем, как оказалось, Алина не сняла свою кандидатуру, а оргкомитет дисквалифицировал артистку.

"Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае установления Суспильным факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств по отношению к участнику, Суспильне вправе прекратить участие в Отборе участника в любое время", – говорится в сообщении.

suspilne.media

Кто представит Украину на "Евровидении-2022"?

Пока неизвестно, отправят ли представлять Украину на "Евровидении-2022" серебряного призера нацотбора, группу Kalush Orchestra. Вещатель объявил о собрании 18 февраля, на котором и решится дальнейшая судьба Украины в этом году на "Евровидении".

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