Добрынин о партнерских родах с Квитковой: "Если мужчину отвернуло — грош ему цена"

В самый ответственный момент Никита был рядом с любимой.

Экс-"Холостяк" Никита Добрынин, которому 13 июля жена Даша Квиткова родила первенца, рассказал о партнерских родах.

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Никита признался, что "рожать" вместе с женой — было его личное решение. Но далось оно ему не так просто.

"В моей голове тоже были барьеры и блоки. Но любовь к Даше и нашему сыну сильнее. Самым большим препятствием стала моя мнительность, от которой после родов не осталось и следа. Да-да, я из тех людей, которым лучше смотреть в сторону, когда у них берут кровь. Но со страхами нужно и важно бороться. А что может быть лучше, чем преодолевать их ради любимой женщины и будущего ребенка?" — отметил Добрынин.

instagram.com/nikitadobrynin

Кроме того Никита добавил, что столкнулся с мнением, что после увиденного, Даша потеряет для него свою привлекательность. Но развеял этот стереотип:

"Ну камон, я же не должен принимать роды, находясь в их эпицентре. Моя задача стоять за ее головой и оказывать всяческую поддержку (а она в этот момент необходима, как никогда). Я, например, даже не парился, что мое присутствие отразится на чувствах к Даше (разве что в лучшую сторону). Ведь я люблю ее, а стоять и ждать за дверью или кутить с друзьями в такой важный момент — это не про меня", — объяснил ведущий.

instagram.com/nikitadobrynin

А для тех мужчин, которые сомневаются, стоит ли решаться на партнерские роды, Никита посоветовал следующее:

"Благополучный исход родов зависит не только от профессионализма врачей, в большей мере на него влияет психологический комфорт роженицы. Поэтому я считаю, что каждому мужчине, который заинтересован в рождении здорового, крепкого ребенка и комфорте свой любимой, стоит хотя бы попробовать такой опыт. Чем больше близкого и родного рядом в этот непростой момент, тем легче женщине морально, она быстрее расслабится и быстрее родит. Проверено!" — подчеркнул Добрынин.

instagram.com/kvittkova

Что же касается женщин, которые боятся, что после партнерских родов они могут потерять свою привлекательность для мужчины, Никита также имеет свое мнение:

"Любовь, уважение, безмерная благодарность, восхищение, гордость — вот те чувства, которые усилились в миллионы раз по отношению к Даше, после парных родов. Если мужчину отвернуло — грош ему цена", — сказал Добрынин.

Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала, как прошли ее роды и призналась, что ей хотелось разрыдаться от боли. Также блогер показала фигуру через сутки после родов.

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