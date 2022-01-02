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Добрынин показал, какой ценный подарок сделал Квитковой на Новый год

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Добрынин показал, какой ценный подарок сделал Квитковой на Новый год

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

Звезда ответственно выбирал подарок.

Украинский ведущий Никита Добрынин тщательно выбирал подарок своей любимой, Даше Квитковой, на Новый год.

Поскольку его жена - блогерша, Никита решил поарить ей такой презент, который она могла бы использовать как для работы, так и в свое свободное время.

К слову, ведущий в Instagram-stories показал, что подарил своей любимой на Новый год дрон.

Никита Добрынин подарил Даше Квитковой на Новый год дрон / © instagram.com/nikitadobrynin
Никита Добрынин подарил Даше Квитковой на Новый год дрон / instagram.com/nikitadobrynin

"А это мой подарок жене. Будем во время путешествий снимать крутой контент на новый дрон", – поделился ведущий.

Кстати, 30 декабря Никита Добрынин отметил 34-летие. Даша решила подготовить подарок мужчине заранее. Квиткова подарила Добрынину часы.

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