Добрынин показал, какой ценный подарок сделал Квитковой на Новый год

Добрынин показал, какой ценный подарок сделал Квитковой на Новый год

Звезда ответственно выбирал подарок.

Украинский ведущий Никита Добрынин тщательно выбирал подарок своей любимой, Даше Квитковой, на Новый год.

Поскольку его жена - блогерша, Никита решил поарить ей такой презент, который она могла бы использовать как для работы, так и в свое свободное время.

К слову, ведущий в Instagram-stories показал, что подарил своей любимой на Новый год дрон.

Никита Добрынин подарил Даше Квитковой на Новый год дрон / instagram.com/nikitadobrynin

"А это мой подарок жене. Будем во время путешествий снимать крутой контент на новый дрон", – поделился ведущий.

Кстати, 30 декабря Никита Добрынин отметил 34-летие. Даша решила подготовить подарок мужчине заранее. Квиткова подарила Добрынину часы.

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