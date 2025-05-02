Дочь 69-летнего Билла Гейтса рассекретила неизлечимую болезнь миллиардера: "Это смешно"

Билл Гейтс с дочерью Фиби / © Associated Press

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Дочь известного американского бизнесмена Билла Гейтса, который недавно признал ошибкой развод с матерью своих детей, раскрыла болезнь, которую он скрывал.

22-летняя Фиби Гейтс заявила, что у ее звездного папы диагностировали одно из расстройств аутистического спектра (РАС). В частности, речь идет о синдроме Аспергера. В одном из подкастов Call Her Daddy девушка объяснила, что недуг и является причиной "социальной неуклюжести" миллиардера и его скованности, пишет The Independent.

К слову, люди с таким расстройством склонны к повторяющимся действиям, проявляют трудности с пониманием эмоций, о которых сигнализируют жесты, мимика и прочее. И это может затруднять общение и приводить к непониманию в бытовых или профессиональных ситуациях. В то же время многие люди с синдромом Аспергера обладают высоким интеллектом, исключительной памятью или способностью глубоко погружаться в любимое дело.

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Билл Гейтс / © Associated Press

В свою очередь, Фиби говорит, что она воспринимает поведение папы с юмором и не видит в этом катастрофы: "Как по мне, это забавно, потому что мой папа довольно неуклюж в общении. Он сам говорил, что у него синдром Аспергера. Поэтому для меня это действительно выглядит довольно смешно".

Напомним, недавно юморист Владимир Жогло рассказал о воспитании 4-летнего сына с аутизмом и обратился к родителям с похожими детьми.