Дочь 70-летнего Уиллиса растрогала признанием о его борьбе с деменцией и как он изменился

Старшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса поделилась искренними и одновременно болезненными подробностями о состоянии своего отца, который борется с лобно-височной деменцией.

В Instagram 37-летнюю Румер спросили, как чувствует себя ее папа. Она призналась, что именно этот вопрос слышит чаще всего. По словам Румер, 70-летний Уиллис «чувствует себя хорошо настолько, насколько может человек с таким диагнозом». В то же время она отметила, что болезнь существенно меняет восприятие реальности и влияет на их отношения.

Несмотря на это, дочь актера отмечает, что ежедневно испытывает благодарность за возможность быть рядом. Для нее самое ценное — возможность обнять своего отца и подарить ему тепло. Она призналась, что хоть Брюс уже не тот отец, каким она его помнит с детства, иногда в его взгляде все еще вспыхивает «та самая искра», которая придает ей сил и надежды.

«Я так благодарна, что когда я подхожу и обнимаю его — независимо от того, узнает он меня или нет — он может почувствовать любовь, которую я ему даю, и я так же. Так что это действительно приятно», — растрогала Румер.

