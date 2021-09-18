Дочь Ахтема Сеитаблаева вышла замуж: режиссер показал фото со свадьбы

Назлы вышла замуж в Турции.
Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев выдал замуж свою старшую дочь.
Свадьба 26-летней актрисы Назлы произошла в Кемере, что в Турции. В своем Instagram знаменитость опубликовал фото с события и похвастался красавицей-невестой.
"Свадьба дочери... Не ожидал, что буду так волноваться", — признался Ахтем.
Также звезда показал фото молодоженов.
Судя по фотографий Назлы в ее сторис, церемония прошла в узком семейном кругу.
Невеста выбрала роскошное белое платье, распустила длинные волосы и сделала локоны.
В комментариях коллеги Ахтема поздравили его со свадьбой дочери.
- "Поздравляю!!! Пусть молодые будут счастливы всегда!" — написала Соломия Витвицкая
- "Любви, радости, нежности, понимания!!!" — пожелала Олеся Жураковская
- "Счастье ей!!!" — отметила Иванна Онуфрийчук
Напомним, недавно звезда сериала "Ветер любви" объявила о помолвке и показала, как ей любимый сделал предложение. Эбру Шахин выйдет замуж за баскетболиста Чеди Османа.