Дочь Ахтема Сеитаблаева вышла замуж: режиссер показал фото со свадьбы

Назлы вышла замуж в Турции.

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев выдал замуж свою старшую дочь.

Свадьба 26-летней актрисы Назлы произошла в Кемере, что в Турции. В своем Instagram знаменитость опубликовал фото с события и похвастался красавицей-невестой.

Ахтем Сеитаблаев с дочкой / instagram.com/seitablaiev

"Свадьба дочери... Не ожидал, что буду так волноваться", — признался Ахтем.

Также звезда показал фото молодоженов.

Дочь Ахтема Сеитаблаева с мужем / instagram.com/seitablaiev

Судя по фотографий Назлы в ее сторис, церемония прошла в узком семейном кругу.

Ахтем Сеитаблаев на свадьбе дочери / instagram.com/stbl.n

Невеста выбрала роскошное белое платье, распустила длинные волосы и сделала локоны.

Дочь Ахтема Сеитаблаева / instagram.com/stbl.n

instagram.com/stbl.n

В комментариях коллеги Ахтема поздравили его со свадьбой дочери.

"Поздравляю!!! Пусть молодые будут счастливы всегда!" — написала Соломия Витвицкая

"Любви, радости, нежности, понимания!!!" — пожелала Олеся Жураковская

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Напомним, недавно звезда сериала "Ветер любви" объявила о помолвке и показала, как ей любимый сделал предложение. Эбру Шахин выйдет замуж за баскетболиста Чеди Османа.

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