Дочь актера-путиниста Машкова отказалась от отчества и сменила российское гражданство

Артистка начала свою жизнь с чистого листа.

Дочь российского актера-путиниста Владимира Машкова, актриса Маша Машкова сообщила поклонникам о важных изменениях в ее жизни.

Так, звезда рассказала на своей странице в Instagram, что она отказалась от своего отчества и избавилась от российского гражданства. По словам Машковой, сейчас она просто Masha Mashkova. Также артистка получила американский паспорт:

"Немного новостей из моей новой жизни: 1. Покрасила волосы в блонд (обязательно для новой жизни!) 2. Присоединилась к моему мужу и дочерям – стала гражданкой Америки. Теперь я могу голосовать и быть в жюри. 3. Изменила имя (ранее Машкова Мария Владимировна), отныне – новая личность: Маша Машкова", – гордо сообщила актриса.

Мария Машкова сменила гражданство / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Также Машкова поделилась, что в ближайшее время состоится ее дебют в американском сериале и кино.

Мария Машкова и Владимир Машков

Как известно, с началом полномасштабной войны Маша Машкова поддержала Украину и публично осудила страну-террористку Россию. Тем временем другого мнения придерживается отец артистки, известный российский актер Владимир Машков. Он признается в любви к кровавому диктатору Путину и поддерживает геноцид украинцев. Из-за такой позиции отца Машкова не раз с ним ссорилась и, наконец, вообще перестала общаться.

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