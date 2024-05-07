Дочь актера Вертинского рассказала, как спасала отца во время войны и как работала массажисткой

Артист тем временем рассказал, как себя чувствует после перенесенной сложной операции на сердце.

Дочь народного артиста Украины Алексея Вертинского – актриса Ксения Вертинская – рассказала, как спасала отца во время войны и как вынужденно работала массажисткой, чтобы заработать деньги.

Почти два года назад Вертинскому сделали сложную операцию на сердце. Ксения призналась, что именно она настояла и уговорила отца, чтобы он прошел соответствующие обследования. Ситуация оказалась критической, и операция была просто срочно необходимой.

"В связи с потерей мамы 10 лет назад я контролирую какие-то вещи. Говорю: "Папа, надо сдать такие анализы…". Это было тяжело. Ситуация была настолько тяжелой, что нам сказали, что еще два часа и все. Когда мне сказали : "Как он сам доехал? Здесь мы бы уже тянули труп", и это доходит до тебя, у тебя возникает рефлексия", — рассказала актриса на проекте "Ранок у великому місті".

Алексей Вертинский с дочерью и внучкой / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

В начале полномасштабной войны актеры потеряли свой заработок, так что платить за операцию было просто нечем. Вертинская тогда обращалась за помощью к украинцам. Актриса понимала, что однозначно отзовутся коллеги. Впрочем, артистка была ошеломлена, что только за сутки украинцы помогли собрать необходимую сумму.

"Вся Украина настолько его любит, для меня это стало открытием. Люди и писали, и звонили. Коллеги – это для меня понятно. Это круто осознавать, что ты не один", — рассказала артистка.

Алексей Вертинский с дочерью / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Сама Ксения тоже не сидела, сложа руки. Актриса сменила профессию и пошла работать массажисткой, чтобы зарабатывать деньги.

"Мне повезло, потому что в клинику знакомого врача нужен был эстетист. Поскольку у меня нет медицинского образования, я не могу делать уколы или иметь дела с кровью, но массажи лица, тела и всего прочего она меня научила. Я это делала, проработала 8-9 месяцев", — поделилась артистка.

Дочь Алексея Вертинского / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Кстати, сам Алексей Вертинский тоже рассказал, как себя чувствует после операции. По словам актера, ему стало лучше. Впрочем, он подчеркнул, что "старость его уже настигает". Артист признается, что ему, вероятно, время на пенсию, однако он понимает, что зритель не отпустит.

"Не знаю, живу и живу. Просто не хочется как-то внутренне смириться с тем, что старость тебя догнала. Потихоньку старею. Я чувствую, что пора завязывать, но кто же тебя отпустит", — рассказал актер.

Алексей Вертинский

Напомним, недавно супруга певца Виктора Павлика рассказала, что ему будут делать сложную операцию на сердце. Артист уже нашел больницу, где он перенесет хирургическое вмешательство.

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