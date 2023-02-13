Дочь Алека Болдуина показала большой животик в бикини и рассказала, на каком она месяце беременности

Старшая дочь голливудского актера Алека Болдуина, модель Айрленд Болдуин, наслаждается периодом беременности.

На своей странице в Instagram дочь звезды похвасталась немалым животиком на новых фото. Айрленд позировала в минибикине. Также модель пошутила, что теперь все наряды для нее слишком малы.

"Ни один из моих бикини больше не подходит мне", — пошутила Болдуин.

Айрленд Болдвин / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

К тому же дочь Болдуина рассекретила, на каком месяце беременности она сейчас находится и какие необычные пищевые привычки у нее появились. Оказалось, что уже через три месяца у модели должен родиться первенец.

Айрленд Болдвин / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

"Шесть месяцев! Время для Суперкубка, ванильного мороженого с острым соусом внутри. Счастливого воскресенья", — подписала фото Айрленд.

Айрленд Болдвин / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Напомним, о том, что 27-летняя Айрденд Болдуин и ее любимый Андре Аллен Анжос впервые станут родителями , стало известно в январе. Модель поделилась с фанами снимком из УЗИ и сообщила радостную новость своим поклонникам.

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