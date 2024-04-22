Дочь Алена Делона показала свежее фото 88-летнего отца и рассекретила, как он себя чувствует

Дочь легендарного французского актера Алена Делона – Аннушка – опубликовала редкое фото с отцом.

Так, в фотоблоге девушка показала свежее фото 88-летней звезды и рассказала, что они с отцом недавно провели время за совместным завтраком.

"В пятницу утром я сфотографировала папу. Себе в память. Позавтракав с ним, я почувствовала неописуемую благодарность. Думаю, что он здесь хорош. Своим вечным стальным боевым ярким взглядом и голубыми глазами он придает мне невероятной силы. Я показала ему это невероятной силы. Я показала ему это фото, он решил, что оно замечательное. Настолько замечательное, что я спросила его, могу ли поделиться им с вами, его аудиторией, которая заботится о нем. Итак, с его согласия, вот оно", - рассказала Аннушка.

Ален Делон. Фото: Instagram Аннушки Делон

Также Ален на фоне постоянных слухов об ухудшении состояния его здоровья успокоил фанатов и попросил "не беспокоиться" за это. Так что звезда не жалуется ни на какие проблемы.

Напомним, недавно суд запретил легендарному 88-летнему актеру Алену Делону распоряжаться имуществом и поместил под усиленную опеку в результате судебных разбирательств его детей.

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