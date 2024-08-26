Дочь Алена Делона после смерти отца показала последние фото с ним: "Не смогу жить без тебя"

Дочь легендарного французского актера Алена Делона Анушка впервые после смерти отца вышла на связь с фанами.

Через два дня после похорон девушка сделала публикацию в Instagram, в которой трогательно простилась с отцом. В частности, разместила их общее фото, на котором она обнимает звезду. На другом снимке Анушка показала, как крепко держала руку отца. Можно предположить, что именно эта фотография была сделана в последние дни жизни Алена Делона.

Ален Делон с дочерью

Ален Делон с дочерью

Почтить память покойного Алена, 33-летняя дочь решила цитатой, но не стала указывать ее источник. Возможно, именно это были последние слова Анушки, произнесенные папе в последние минуты его жизни в доме.

"Я сохраню тебя в своем сердце. Чтобы мой страх исчез. Прежде всего, не говори ничего, не говори ничего, слишком хорошо... Там... Я люблю тебя, ты знаешь, только ты знаешь насколько. Я никогда... Никогда не смогу жить без тебя. Я люблю тебя, а ты? Папа, я люблю тебя, папа", - довела до слез Анушка.

Напомним, легендарный 88-летний актер Ален Делон умер 18 августа. Ранее редакция сайта ТСН.ua рассказывала, как звезда стала популярной, от каких болезней страдал и что говорил об Украине.

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