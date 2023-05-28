Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте вывезла младшего сына из России

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте вывезла младшего сына из России

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
3065
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте вывезла младшего сына из России

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Вся семья примадонны покинула РФ.

Дочь российской примадонны Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте забрала своего младшего сына Дени Байсарова из россии.

Как сообщают РосСМП, теперь в стране-террористке не осталось никого из родных Аллы Борисовны. О том, что последний родственник Пугачевой покинул россию, рассказала бывшая домработница звезды.

Как известно, Орбакайте вместе со своим мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым и 11-летней дочерью Клавдией уже долгое время проживает в США. По словам экс-работницы Пугачевой, в россию Кристина не приезжает, объясняя это активной концертной деятельностью за рубежом.

Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым / © instagram.com/orbakaite_k
Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым / Фото: instagram.com/orbakaite_k
Кристина Орбакайте с мужем и дочерью / © instagram.com/orbakaite_k
Кристина Орбакайте с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Старший сын Орбакайте от первого супруга Владимира Преснякова Никита также проживает в Соединенных Штатах и даже имеет американское гражданство. Впрочем, до последнего в россии находился младший сын Орбакайте от второго мужа Руслана Байсарова Дени. Теперь и его артистка вывезла из страны-оккупантки.

Кристина Орбакайте с сыном Никитой Пресняковым / © instagram.com/orbakaite_k
Кристина Орбакайте с сыном Никитой Пресняковым / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Как известно, сама Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и 9-летними двойняшками уехала из России в начале полномасштабного вторжения в Украину. Семья находится в Израиле. Поговаривают, что все свое имущество звездные супруги хотят продать, чтобы купить недвижимость в Америке и перебраться поближе к Кристине Орбакайте и ее семье.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3065
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация