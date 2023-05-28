Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте вывезла младшего сына из России

Дочь российской примадонны Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте забрала своего младшего сына Дени Байсарова из россии.

Как сообщают РосСМП, теперь в стране-террористке не осталось никого из родных Аллы Борисовны. О том, что последний родственник Пугачевой покинул россию, рассказала бывшая домработница звезды.

Как известно, Орбакайте вместе со своим мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым и 11-летней дочерью Клавдией уже долгое время проживает в США. По словам экс-работницы Пугачевой, в россию Кристина не приезжает, объясняя это активной концертной деятельностью за рубежом.

Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Старший сын Орбакайте от первого супруга Владимира Преснякова Никита также проживает в Соединенных Штатах и даже имеет американское гражданство. Впрочем, до последнего в россии находился младший сын Орбакайте от второго мужа Руслана Байсарова Дени. Теперь и его артистка вывезла из страны-оккупантки.

Кристина Орбакайте с сыном Никитой Пресняковым / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Как известно, сама Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и 9-летними двойняшками уехала из России в начале полномасштабного вторжения в Украину. Семья находится в Израиле. Поговаривают, что все свое имущество звездные супруги хотят продать, чтобы купить недвижимость в Америке и перебраться поближе к Кристине Орбакайте и ее семье.

Читайте также: