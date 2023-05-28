Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте вывезла младшего сына из России

Вся семья примадонны покинула РФ.
Дочь российской примадонны Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте забрала своего младшего сына Дени Байсарова из россии.
Как сообщают РосСМП, теперь в стране-террористке не осталось никого из родных Аллы Борисовны. О том, что последний родственник Пугачевой покинул россию, рассказала бывшая домработница звезды.
Как известно, Орбакайте вместе со своим мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым и 11-летней дочерью Клавдией уже долгое время проживает в США. По словам экс-работницы Пугачевой, в россию Кристина не приезжает, объясняя это активной концертной деятельностью за рубежом.
Старший сын Орбакайте от первого супруга Владимира Преснякова Никита также проживает в Соединенных Штатах и даже имеет американское гражданство. Впрочем, до последнего в россии находился младший сын Орбакайте от второго мужа Руслана Байсарова Дени. Теперь и его артистка вывезла из страны-оккупантки.
Как известно, сама Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и 9-летними двойняшками уехала из России в начале полномасштабного вторжения в Украину. Семья находится в Израиле. Поговаривают, что все свое имущество звездные супруги хотят продать, чтобы купить недвижимость в Америке и перебраться поближе к Кристине Орбакайте и ее семье.
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