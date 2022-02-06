Дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на "слив" в Сеть фото онкобольной актрисы

Своим ответом Анна косвенно подтвердила, что на снимке ее мама.

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна – отреагировала на то, что фото ее мамы "слили" в Сеть.

Так, недавно появилась фотография звезды "Моей прекрасной няни", которая уже более двух лет борется с раком мозга. На стопкадре с уличных камер видеонаблюдения за рулем авто сидит мужчина артистки, фигурист Петр Чернышев, а рядом с ним полулежит женщина. Ряд росСМИ начали писать, что это именно Заворотнюк, внешность которой сильно изменилась из-за болезни и лечения.

Теперь своей публикацией в Instagram-stories Анна косвенно подтвердила, что на снимке действительно ее мама. Пользователи поинтересовались у девушки, как она относится к тому, что "некие подонки слили фото". В ответ блогерша не возразила, что на фотографии ее родной человек, и написала: "Не понимаю, как люди не боятся, потому что все мы под Богом ходим".

Анна Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Также Заворотнюк в сторис запостила сообщение в ее поддержку. Кто-то спросил, когда от Анны и ее мамы отстанут люди. Девушка дополнила отзыв: "Не говорите... Ну что здесь лезть? Болеет человек, тяжело болеет. Нет сил делиться этим, что непонятного?".

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