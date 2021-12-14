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Дочь Анастасии Заворотнюк в бикини похвасталась пышным бюстом и плоским животиком

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Дочь Анастасии Заворотнюк в бикини похвасталась пышным бюстом и плоским животиком

Анна Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна отдыхает на Мальдивах.

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга – Анна – решила немного расслабиться и улетела с подругами в отпуск.

Так, компания отдыхает на Мальдивах. На странице в Instagram девушка показывает, как проходят дни на райском острове и похвасталась стройной фигурой в бикини. На опубликованном снимке красотка позировала в бассейне в розовом купальнике в виде мордашки кота, демонстрируя плоский животик и пышный бюст.

Анна Заворотнюк / © instagram.com/anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Со своей стороны подписчики сделали Заворотнюк комплименты в комментариях под публикацией.

  • Девушка-бомба
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  • Ты просто огонь, наша юная леди
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