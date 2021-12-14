Дочь Анастасии Заворотнюк в бикини похвасталась пышным бюстом и плоским животиком

Анна отдыхает на Мальдивах.
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга – Анна – решила немного расслабиться и улетела с подругами в отпуск.
Так, компания отдыхает на Мальдивах. На странице в Instagram девушка показывает, как проходят дни на райском острове и похвасталась стройной фигурой в бикини. На опубликованном снимке красотка позировала в бассейне в розовом купальнике в виде мордашки кота, демонстрируя плоский животик и пышный бюст.
Со своей стороны подписчики сделали Заворотнюк комплименты в комментариях под публикацией.
- Девушка-бомба
- Красотка
- Ты просто огонь, наша юная леди
- Секси
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