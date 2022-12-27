Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта полностью побрила голову

Шайло застали во время прогулки в Нью-Йорке.

Биологическая дочь знаменитых голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли побрила голову и не на шутку испугала поклонников.

В частности, Шайло застали папарацци, когда она выходила из магазина. Девушка была одета в короткие шорты и черное худи. Впрочем, внимание пользователей привлекла новая прическа Шайло.

Девушка побрила голову, ныне у нее очень короткие волосы. Поклонники дочери знаменитых супругов начали подозревать, что Шайло снова задумывается над тем, чтобы сменить пол.

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Напомним, с самого детства Шайло одевала одежду для мальчиков, стригла коротко волосы и просила называть ее Джоном. Более того, в 12 лет девушка начала принимать гормоны. Однако впоследствии Шайло передумала менять пол, отрастила волосы, принялась одевать платья и даже делать легкий макияж.

Шайло Джоли-Питт / Фото: Getty Images

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