Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта публично отказалась от фамилии отца

Похоже, Захара не желает иметь ничего общего со звездным родственником.
Приемная дочь звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара, похоже, больше не хочет иметь ничего общего со своим отцом.
На днях 18-летняя девушка присоединилась к женскому обществу Альфа Каппа Альфа в колледже Спелман. Когда она выступала на церемонии, она представилась Захарой Марли Джоли, специально опустив из своей двойной фамилии "Питт".
"Меня зовут Захара Марли Джоли. И я приземлилась из Золотого штата в городе, полном ангелов: Лос-Анджелесе, Калифорния", – прокричала девушка на церемонии, пишет People.
Юзеры обратили внимание, что Захара проигнорировала фамилию своего отца - Питт:
- Я ни на что не намекаю, но я четко заметил, что Захара не упомянула Питт в своей фамилии
- Хм, Захара сказала, что ее фамилия Джоли, а не Джоли-Питт
- Я хочу, чтобы люди уважали ее как человека, который только что вслух сказал свое имя: Захара. Марли. Джоли. Ноль упоминаний фамилии Питт
Отметим, что Захара учится на втором курсе женского колледжа Спелман в Атланте, штат Джорджия.
Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись семь лет назад. У них трое биологических детей — Шайло, которой сейчас 17 лет, и близнецы Вивьен и Нокс, которым сейчас 15 лет.
Также у них двое усыновленных детей – Захара, которой 18, и Пакс, которому 19 лет. Также Брэд усыновил сына Джоли Мэддокса, которого актриса взяла в семью до встречи с Питтом.
Поговаривают, что в 2021 году Меддокс первым вычеркнул из своего паспорта фамилию Питт. По примеру брата теперь, похоже, сделала Захара.
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