Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта взволновала Сеть "мальчишеским" образом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1594
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта взволновала Сеть "мальчишеским" образом

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images

Девушка побрила голову и предпочитает мужские наряды.

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта 17-летняя Шайло снова привлекла к себе внимание своим имиджем.

На днях вместе со своей звездной матерью девушка отправилась на литературный фестиваль на Ямайке, где и попала в объектив папарацци.

Внимание поклонников привлекло то, что девушка снова появилась на публике со стрижкой "под мальчика" — Шайло побрело свои белокурые волосы почти под "ноль". Также девушка выбрала короткие шорты и черную оверсайз футболку с изображением луны.

В Сети начали бить тревогу после увиденного "мальчишеского стиля" 17-летием дочери актеров. Фаны предполагают, что Шайло снова не чувствует себя девочкой и планирует сменить пол.

Напомним, еще в детстве Шайло заявила о том, что чувствует себя мальчиком. С раннего возраста она носила короткие прически и предпочитала одежду для мальчиков. Более того, в 12-летнем возрасте девочка начала принимать гормональные препараты и стала называть себя Джоном.

Однако впоследствии Шайло все же принялась одевать женственные образы, отрастила длинные волосы и даже начала делать макияж.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1594
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация