Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта закончила колледж под новой фамилией: какое образование она получила

Анджелина Джоли с дочерью Захарой / © Associated Press

Дочь американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта закончила колледж под новой фамилией.

Речь идет о 21-летней Захаре. Ее Анджелина Джоли удочерила в 2005 году, а впоследствии и Брэд Питт оформил документы о совместной опеке. Девушка в этом году закончила колледж Спелмана, что в городе Атланта, США. Захара получила степень бакалавра по психологии, о чем пишет TMZ.

У дочери Джоли и Питта уже состоялся выпускной. На торжественной части присутствовала и актриса, которая поддерживала Захару. А вот Брэда Питта среди приглашенных гостей не было.

Кроме того, Захара четко дала понять, что полностью отмежевалась от отца. У нее раньше была двойная фамилия — Джоли-Питт. Однако на торжественной части выпускного ее представили как Захару Джоли.

Отметим, Анджелина Джоли и Брэд Питт с 2016 года не состоят в отношениях. Тем не менее, их объединяют общие дети — трое биологических и трое приемных. После развода актеров они избегают звездного отца, не общаются с ним и отказываются от его фамилии.

