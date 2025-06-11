Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта заподозрили в помолвке с молодым актером

Анджелина Джоли с дочерью Захарой / © Associated Press

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Дочь известных голливудских экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта заподозрили в помолвке с молодым актером.

Речь идет о 20-летней Захаре. Папарацци издания Page Six застали приемную дочь Джоли и Питта 9 июня, когда та выходила из одного из ресторанов в Голливуде. 20-летнюю девушку заприметили, когда она садилась на пассажирское сиденье черного авто. Захара пыталась избегать папарацци, однако те успели сделать несколько фото.

Девушка была одета в черные брюки и майку, а образ она дополнила белой кофточкой и кепкой. Впрочем, пользователи больше обратили внимание на ее безымянный палец. Там красовалось кольцо с бриллиантом, которое было очень сильно похоже на обручальное. Поэтому, в Сети предположили, что Захара обручилась.

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Анджелина Джоли с дочерью Захарой / © Associated Press

К слову, девушка тогда находилась на свидании с молодым актером Элайджей Купером. Он также является соучредителем бренда одежды и учится сейчас в одном из колледжей Атланты. Правда, Купер живет в Лос-Анджелесе.

Напомним, тем временем биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Пита недавно сменила имя. За год до этого Шайло официально отказалась от фамилии отца.