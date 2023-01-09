Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта застали с новой стрижкой "под мальчика"

Дочерей знаменитых голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли застали за шоппингом.

16-летняя Шайло и 18-летняя Захара в повседневной одежде попали в объективы папарацци, когда отправлялись за покупками в один из торговых центров Америки.

Впрочем, внимание поклонников привлекла именно Шайло. Девушку сфотографировали с новой стрижкой "под мальчика". В частности, дочь Джоли и Питта также была одета в черное худые оверсайз, короткие шорты и кеды.

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Пользователи Сети начали бить тревогу. Они считают, что Шайло снова задумалась над тем, чтобы сменить пол.

Напомним, Шайло с детства одевала мальчишескую одежду, ходила с короткой стрижкой и просила называть ее Джоном. В 12 лет дочь знаменитых экс-супругов начала принимать гормоны. Но потом Шайло сменила свой стиль, начала одевать платья, отрастила волосы и даже делала легкий макияж. Но перед Новым годом девушка снова заставила поклонников волноваться, ведь полностью отрезала свои волосы и сделала стрижку "под мальчика".

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