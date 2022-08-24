Дочь Анджелины Джоли удивила сходством с отцом Брэдом Питтом: редкие фото 14-летней Вивьен

После громкого развода Анджелины Джоли с Брэдом Питтом отношения голливудской актрисы с детьми порой были непростыми. Однако звездная мама пытается больше времени проводить со своими наследниками.

Так, на днях Джоли вместе с 14-летней дочерью Вивьен посетила спектакль "Dear Evan Hansen" в Филадельфии. Оказалось, что дочь Джоли и Питта просто обожает театр и во второй раз посещает этот мюзикл.

За кулисами Вивьен и Анджелина познакомились с актером Энтони Норманом и сделали общее фото, позже появившееся на странице спектакля в Instagram. На фотографиях дочь голливудской актрисы выглядела по-настоящему счастливой.

Пользователи в Сети были очень рады наконец-то увидеть, как повзрослела Вивьен, ведь девушка нечасто появляется на фото. Комментаторы отметили, что 14-летняя девочка больше похожа на папу, Брэда Питта.

Она так похожа на Брэда Питта!

Мне она очень напоминает своего папу!

Как же она похожа на своего отца!

Прости, Энджи, но она копия Брэда!

Напомним, что даже через шесть лет после расставания Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут найти понимания по поводу опеки над шестью детьми. Недавно звезда "Лары Крофт" показала раны на теле после того, как ее избил экс-муж.

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