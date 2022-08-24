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Дочь Анджелины Джоли удивила сходством с отцом Брэдом Питтом: редкие фото 14-летней Вивьен

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Дочь Анджелины Джоли удивила сходством с отцом Брэдом Питтом: редкие фото 14-летней Вивьен

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Associated Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила театральное представление в Филадельфии вместе с дочерью Вивьен.

После громкого развода Анджелины Джоли с Брэдом Питтом отношения голливудской актрисы с детьми порой были непростыми. Однако звездная мама пытается больше времени проводить со своими наследниками.

Так, на днях Джоли вместе с 14-летней дочерью Вивьен посетила спектакль "Dear Evan Hansen" в Филадельфии. Оказалось, что дочь Джоли и Питта просто обожает театр и во второй раз посещает этот мюзикл.

За кулисами Вивьен и Анджелина познакомились с актером Энтони Норманом и сделали общее фото, позже появившееся на странице спектакля в Instagram. На фотографиях дочь голливудской актрисы выглядела по-настоящему счастливой.

Пользователи в Сети были очень рады наконец-то увидеть, как повзрослела Вивьен, ведь девушка нечасто появляется на фото. Комментаторы отметили, что 14-летняя девочка больше похожа на папу, Брэда Питта.

  • Она так похожа на Брэда Питта!
  • Мне она очень напоминает своего папу!
  • Как же она похожа на своего отца!
  • Прости, Энджи, но она копия Брэда!

Напомним, что даже через шесть лет после расставания Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут найти понимания по поводу опеки над шестью детьми. Недавно звезда "Лары Крофт" показала раны на теле после того, как ее избил экс-муж.

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