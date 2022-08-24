Дочь Анджелины Джоли удивила сходством с отцом Брэдом Питтом: редкие фото 14-летней Вивьен

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила театральное представление в Филадельфии вместе с дочерью Вивьен.
После громкого развода Анджелины Джоли с Брэдом Питтом отношения голливудской актрисы с детьми порой были непростыми. Однако звездная мама пытается больше времени проводить со своими наследниками.
Так, на днях Джоли вместе с 14-летней дочерью Вивьен посетила спектакль "Dear Evan Hansen" в Филадельфии. Оказалось, что дочь Джоли и Питта просто обожает театр и во второй раз посещает этот мюзикл.
За кулисами Вивьен и Анджелина познакомились с актером Энтони Норманом и сделали общее фото, позже появившееся на странице спектакля в Instagram. На фотографиях дочь голливудской актрисы выглядела по-настоящему счастливой.
Пользователи в Сети были очень рады наконец-то увидеть, как повзрослела Вивьен, ведь девушка нечасто появляется на фото. Комментаторы отметили, что 14-летняя девочка больше похожа на папу, Брэда Питта.
- Она так похожа на Брэда Питта!
- Мне она очень напоминает своего папу!
- Как же она похожа на своего отца!
- Прости, Энджи, но она копия Брэда!
Напомним, что даже через шесть лет после расставания Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут найти понимания по поводу опеки над шестью детьми. Недавно звезда "Лары Крофт" показала раны на теле после того, как ее избил экс-муж.
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