Дочь Ани Лорак и Мурата толкнула в воду дочь его новой жены во время отдыха

Новая жена экс-мужа певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу Лилия показала, как ее дочь Александра проводит время с дочерью Мурата и Лорак Софией.

Как известно, бизнесмен с женой и ее дочерью находятся на родине Мурата, на отдыхе в Турции. Вскоре к ним прилетела и 12-летняя дочь Налчаджиоглу и Лорак.

Экс-муж Ани Лорак с женой и их дочерьми от предыдущих отношений / Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-муж Ани Лорак с женой и их дочерьми от предыдущих отношений / Фото: instagram.com/muratnalca

На днях семья побывала в известном аквапарке The Land of Legends в городе Белек. Там Мурат и Лилия с дочками посмотрели на представление с дельфинами и отдохнули в аквапарке.

Также Лилия поделилась коротким видео, на котором 12-летняя София толкнула в воду ее дочь Александру. Семья отдыхала возле бассейна, а Саша ходила рядом. Вдруг к ней подбежала София, толкнула девочку и убежала. Когда Александра вылезла из воды, она поинтересовалась, кто ее толкнул, на что Лилия ответила, что девочка должна подумать, кто бы это мог сделать.

Дочь новой жены Мурата / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Дочери Мурата и Лилии от предыдущих отношений / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Дочь Ани Лорак и Мурата / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, что дети Мурата Налчаджиоглу и Лилии от их предыдущих отношений очень хорошо ладят. Девочки сумели стать настоящими подругами. Не так давно Мурат показывал, как Саша и София проводят время вместе и чем любят заниматься.

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