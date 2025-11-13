Дочь Антонио Бандераса после замужества показала фото сказочной свадьбы и как папа вел ее под венец

Антонио Бандерас, его дочь Стелла с мужем

Дочь легендарного голливудского актера Антонио Бандераса, 29-летняя Стелла Бандерас, впервые поделилась с поклонниками фотографиями со своей свадьбы, которую сыграла в октябре.

В своем Instagram Стелла написала, что никогда не мечтала о громком праздновании, однако на этот раз почувствовала потребность в символическом ритуале. Она вместе с возлюбленным Алексом Грушинским стремилась не просто официально оформить отношения, а создать событие, полное смысла, любви и теплоты для круга самых близких.

«В детстве я никогда не мечтала о большой свадьбе, но я — тот человек, который любит и ищет смысл в священных словах. Мы с Алексом хотели почтить сам ритуал свадьбы, подчеркнуть силу намерения и силу слов. И создать пространство, где наши друзья и семья могли бы снова объединиться, создать новые воспоминания и получить максимум радости» — поделилась Стелла.

Новоиспеченная жена также рассказала, что не всем гостям было легко приехать на церемонию, ведь ее близкие живут в разных странах. Именно поэтому она особенно благодарна каждому, кто прилетел, чтобы провести с ней и Алексом три дня празднования в Испании. В то же время обнародовала милые кадры с родителями и как папа вел ее под венец.

Особенно эмоциональным моментом для нее стал момент, когда Антонио Бандерас провел дочь к алтарю. Актер не скрывал гордости, а его бывшая жена Мелани Гриффит растрогалась до слез.

«Спасибо всем нашим друзьям и родственникам за то, что прилетели со всего мира, чтобы три дня праздновать вместе с нами. И больше всего спасибо моим прекрасным родителям за то, что они — самые крутые, самые щедрые и самые любящие люди в мире», — трогательно добавила Стелла.

