Дочь Антонио Бандераса впервые вышла замуж: как выглядит возлюбленный дочери актера

Антонио Бандерас с дочерью Стеллой / © Associated Press

Дочь испанского актера Антонио Бандераса и Мелани Гриффит — Стелла Бандерас — впервые вышла замуж.

Как известно, возлюбленный Стеллы — бизнесмен Алекс Грушинский — является другом детства девушки. Церемония состоялась в аббатстве Ретуэрта в Вальядолиде. На празднике присутствовали всего 200 гостей - ближайшие друзья и родственники влюбленных. Как пишет Gatita Rosa, звездный отец проводил дочь к алтарю. Актер признался журналистам, что это невероятно счастливая и хорошая новость для всей семьи. По сообщению медиа, во время свадьбы Антонио Бандерас произнес тост в честь молодоженов.

"Это было очень красиво, очень захватывающе и мы очень счастливы", — подчеркнул Бандерас.

Дочь Антонио Бандераса, Стелла, с возлюбленным

Стоит отметить, что предложение руки и сердца Стелла получила от избранника летом прошлого года. Знаменитость и бизнесмен начали встречаться в 2015 году, но разошлись в 2019-м. За четыре года пара поняла, что не может жить друг без друга, и решила возобновить роман.

