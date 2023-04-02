Дочь Арнольда Шварценеггера очаровала редким выходом с мужем на премьере фильма

Дочь актера и политика Арнольда Шварценеггера Кэтрин впервые за долгое время вышла в свет вместе со своим мужем Крисом Праттом.

Звездные супруги посетили премьеру новой анимационной ленты "Братья Супер Марио в кино" в Лос-Анджелесе. Кетрни поддержала своего любимого, озвучившего главного героя Марио, на красном тротуаре.

Для выхода в свет Кэтрин выбрала черное бархатное платье Lurelly без бретелек с большими вышитыми камнями узорами, а также черные лаконичные туфли-лодочки. Крис появился рядом с женой в клетчатом костюме бордового цвета.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт / Фото: Associated Press

Более подробно свой образ Шварценеггер показала в Instagram, а также добавила милое фото с мужем.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

"Вечер свиданий", — подписала фото с Крисом Кэтрин.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Напомним, что Кэтрин и Крис поженились в 2019 году. Пара воспитывает двух общих дочерей — Лайлу Марию и Элоиз Кристину.

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