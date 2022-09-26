Дочь Арнольда Шварценеггера показала редкое фото детей от известного актера

Писательница Кэтрин Шварценеггер впервые за долгое время поделилась фотографией с дочерьми.

Дочь голливудского актера и политика Кэтрин Шварценеггер не часто публикует в своих социальных сетях фотографии со своими дочерьми.

Однако недавно в своем Instagram писательница все же поделилась милым фото с двухлетней Лайлой Марией и четырехмесячной Элоиз Кристиной. На нем счастливая мамочка в домашнем образе играет с девочками и искренне улыбается.

Кэтрин Шварценеггер с дочерьми / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

"Мои дорогие девочки Это действительно большой дар — иметь дочерей", — подписала фотографию Кэтрин.

В комментариях под публикацией подписчики Кэтрин были растроганы ее трогательными кадрами.

Так выглядит настоящее счастье!

Это очень милое фото!

Прекрасный и искренний кадр!

Двух дочерей Шварценеггер воспитывает в браке с актером Крисом Праттом, известным по ролям в фильмах "Стражи Галактики" и "Пробуждение". Пара поженилась в июне 2019 года.

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