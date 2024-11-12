Дочь Арнольда Шварценеггера в третий раз стала мамой и рассекретила пол и имя малыша

Тем временем звезда Голливуда снова стал дедушкой.

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера – писательница Кэтрин Шварценеггер – в третий раз стала мамой.

Об этом знаменитость и ее муж, актер Крис Пратт, объявили в совместном посте в Instagram. Супруги сообщили, что у них родился сын. Пара назвала его Фордом Фицджеральдом, а также дала двойную фамилию – Шварценеггер Пратт.

Отмечается, что новоиспеченная многодетная мамочка, а также малыш чувствуют себя отлично. Тем временем двое старших детей в восторге от появления на свет братика.

"Мы очень рады сообщить о рождении нашего сына, Форда Фицджеральда Шварценеггера Пратта. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, а братья и сестры Форда в восторге от его появления", — сообщили влюбленные.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт / Фото: Associated Press

Отметим, Кэтрин Шварценеггер начала встречаться с Крисом Праттом летом 2018 года, а уже в 2019-м вышла за него замуж. Первенец пары – дочь Лайла – появилась на свет в августе 2020 года. Уже в мае 2022-го супруги стали родителями девочки Элиоз. В настоящее время у влюбленных родился сын Форд. Таким образом Арнольд Шварценеггер в третий раз стал дедушкой.

Напомним, недавно австралийская актриса Марго Робби впервые стала мамой. У артистки и ее возлюбленного, кинопродюсера Тома Акерли, родился сын.

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