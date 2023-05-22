Дочь Арнольда Шварценеггера восхитила фотографией с годовалой дочерью от известного актера

Дочь актера и эксгубернатора Калифорнии и Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Швагценеггер, поделилась редкими кадрами с дочерью от актера Криса Пратта.

В звездной семье 21 мая состоялся праздник — их младшей дочери Элоизи исполнился первый год. В честь важной даты Кэтрин и Крис устроили маленький праздник.

На своей странице в Instagram писательница показала, как с улыбкой держит девочку на руках и написала трогательное приветствие для нее. Лицо дочери, кстати, пара до сих пор старается не показывать на широкий круг.

"И вот ей исполнился год! Какой год и какое она благословение. Моя маленькая улыбающаяся кроха, которая сделала меня мамой двух девочек. Она – сплошная радость, веселье и счастье. Она не отстает от своей сестренки и веселится. Я не могу поверить, что ей уже год! Я люблю тебя, Элоиз!", — написала Кэтрин.

Кэтрин Шварценеггер с дочерью / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Напомним, что Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт воспитывают двух дочерей. Старшему ребенку актера и писательнице, Лайле Марии, уже три года. Звездные родители пытаются дать девушкам спокойную жизнь без лишнего внимания, так что не появляются с ними на светских мероприятиях и не публикуют много фото в Сети.

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