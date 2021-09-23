Дочь Бейсингер и Болдуина в маленьком бикини показала аппетитный бюст и ягодицы

Дочь Бейсингер и Болдуина в маленьком бикини показала аппетитный бюст и ягодицы

Айрленд также показала свои недостатки.

Американская актриса и дочь звездной экс-четы Алека Болдуина и Ким Бейсингер — Айрленд — вызвала фурор в Сети новой эротической публикацией.

На странице в Instagram 25-летняя модель разместила серию фотографий, где показалась в коричневом купальнике. Бикини было несколько маловато на пышный бюст знаменитости, впрочем, именно так она и подчеркнула аппетитные формы.

Айрленд Болдуин / instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Айрленд Болдуин / instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Болдуин также покрутилась на камеру, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

Айрленд Болдуин / instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Не постеснялась звезда и показать растяжки на бедрах.

Айрленд Болдуин / instagram.com/irelandbasingerbaldwin

"Принятие целлюлита, растяжек, изгибов, экземы, врастаний, бледной кожи, отросших корней, мохнатых ног и всех других забавных вещей, которые делают меня человеком", — написала актриса.

Айрленд Болдуин / instagram.com/irelandbasingerbaldwin

В ответ пользователи оценили и открытость, и фигуру диджейки.

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