Дочь Бейсингер и Болдуина в маленьком бикини показала аппетитный бюст и ягодицы

Айрленд также показала свои недостатки.
Американская актриса и дочь звездной экс-четы Алека Болдуина и Ким Бейсингер — Айрленд — вызвала фурор в Сети новой эротической публикацией.
На странице в Instagram 25-летняя модель разместила серию фотографий, где показалась в коричневом купальнике. Бикини было несколько маловато на пышный бюст знаменитости, впрочем, именно так она и подчеркнула аппетитные формы.
Болдуин также покрутилась на камеру, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.
Не постеснялась звезда и показать растяжки на бедрах.
"Принятие целлюлита, растяжек, изгибов, экземы, врастаний, бледной кожи, отросших корней, мохнатых ног и всех других забавных вещей, которые делают меня человеком", — написала актриса.
В ответ пользователи оценили и открытость, и фигуру диджейки.
- Ты красотка
- Невероятная
- Ннатуральная красота
Напомним, соблазнительная Рианна в полупрозрачном нижнем белье засветила пышную грудь. Исполнительница восхитила новыми снимками.
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