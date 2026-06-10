Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли через суд избавляется от фамилии звездного отца

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

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Дочь американских актеров Аджелины Джоли и Брэда Питта подала документы, чтобы избавиться от фамилии звездного отца.

Речь идет о 21-летней Захаре, которую артистка удочерила в 2005 году. У девушки была двойная фамилия Джоли-Питт. Однако еще в ноябре 2023 года она прекратила использовать приставку Питт. Более того, даже когда Зараха выпускалась из колледжа, то ее указывали как Джоли.

Теперь стало известно, что приемная дочь бывших супругов официально избавляется от фамилии звездного отца. Как пишет издание People, Захара еще в конце апреля подала заявление в Высший суд Калифорнии.

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Анджелина Джоли с дочерью Захарой / © Associated Press

В общем, ранее от фамилии Питт отказалась биологическая дочь актеров Шайло. В свой 18-й день рождения девушка подала соответствующие документы в суд. Теперь она официально Шайло Джоли. Также от фамилии Питт отказывается приемный сын актеров Мэддокс, который уже подал документы в суд. Биологическая дочь актеров Вивьен тоже называется как Джоли. Однако по документам у нее до сих пор двойная фамилия.

Напомним, недавно 17-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта закончил школу. Нокс также удивил оригинальным празднованием выпускного.

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