Дочь Брэда Питта лишилась его фамилии в суде прямо на 18-й день рождения

Младшая биологическая дочь звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло – отказалась от фамилии отца в свой день рождения.

Она уже четвертая в семье, кто не хочет иметь ничего общего со звездным отцом. Так, Шайло прямо в свой 18-й день рождения, 27 мая, подала документы в суд с просьбой сменить ей фамилию на мамину – Джоли. В настоящее время заявление рассматривается. Об этом сообщает иностранное издание TMZ.

Анджелина Джоли и Шайло / Фото: Getty Images

Интересно, что еще с 2021 года Шайло в своих закрытых профилях в соцсетях использовала исключительно фамилию звездной мамы. К тому же недавно ходили слухи, что девушка хотела наоборот переехать к отцу и жить с ним и его избранницей. Теперь ее планы на будущее изменились.

К слову, Шайло пока единственная из детей экс-супругов, кто урегулировал вопрос фамилии именно через суд. Отметим, бывшие супруги воспитывали приемных детей Медокса, Пакса и Захару и биологических – Шайло, Нокса и Вивьен. Из них также отказались от фамилии Брэда Питта 19-летняя Захара, 22-летний Медокс и 15-летняя Вивьен, которая недавно на своих режиссерских работах стала подписываться как Вивьен Джоли.