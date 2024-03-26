Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур шокировала последствиями неудачной косметологической процедуры

Дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса – Таллула – пожаловалась на неудачную косметологическую процедуру.

Так, в своем фотоблоге 30-летняя дочь звезд сообщила, что шесть лет назад обратилась к косметологу для изменения формы своего лица. В частности, воспользовалась филлерами. Впрочем, результатом Таллула была совсем недовольна. Так, из-за досадного случая долгое время она была эмоционально подавлена. И добавила, что эффект от филеров полностью исчез только после шести лет. Пока дочь Уиллиса учится отказываться от косметологических процедур, чтобы снова не столкнуться с похожей проблемой.

Таллула Уиллис / Фото: instagram.com/buuski

"Я боялась об этом рассказывать, но филеры в моем лице полностью растворились. После эмоционального и психологического излома, которые они мне дали, я не видела своей настоящей костной структуры примерно шесть лет. Все еще учусь принимать себя такой, как есть и не делать себе уколы красоты. А это сложно, когда твой мозг говорит тебе, что чем больше ты будешь их делать, тем лучше!", - призналась Таллула.

Таллула Уиллис / Фото: instagram.com/buuski

Напомним, недавно Таллула впервые рассказала, что у нее диагностировали аутизм и поделилась подробностями болезни.

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