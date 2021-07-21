Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур в бикини отпраздновала юбилей в компании звездных родителей

Скаут Уиллис исполнилось 30 лет.

Средняя дочь звездных экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут отпраздновала день рождения.

20 июля актрисе исполнилось 30 лет. По этому случаю Скаут устроила шумную вечеринку на природе. Знаменитость собрала самых близких друзей и родственников. Конечно же, такое важное событие в жизни дочери не пропустили и экс-влюбленные Брюс Уиллис и Деми Мур.

БрюсВиллис и Деми Мур поддерживают теплые дружеские отношения / instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru

Юбилярша во время праздника сменила несколько купальников — сначала Скаут была в изумрудном, а затем насыщенно-желтом пляжном наряде.

instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru

instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru

instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru

Сестра Скаут Румер веселилась, как могла / instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru

С друзьями артистка веселилась на надувном бассейне-горке, потом танцевала, играла в мяч, ну а вечером все вместе водили хороводы у костра.

instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru

instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru

Напомним, что не так давно 58-летняя Деми Мур в купальнике померилась стройностью с тремя дочерьми. Семейство очаровало роскошными фигурами.

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