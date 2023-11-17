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Дочь Брюса Уиллиса на свежих фото показала, как сейчас выглядит тяжелобольный актер

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1875
Время на прочтение
2 мин
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Дочь Брюса Уиллиса на свежих фото показала, как сейчас выглядит тяжелобольный актер

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой / Фото: instagram.com/buuski

Болезнь "Крепкого орешка" начала прогрессировать.

Дочь знаменитых голливудских экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала свежее фото со своим тяжелобольным отцом.

Новым снимком Таллула Уиллис поделилась в своем Instagram. На фото звезда боевиков позирует вместе с дочерью. На первом снимке они сидят в кресле, тем временем Таллула нежно прижалась к своему улыбающемуся папе.

Брюс Уиллис и Таллула Уиллис / © instagram.com/buuski
Брюс Уиллис и Таллула Уиллис / Фото: instagram.com/buuski

На другом фото они уже позировали на фоне экзотических деревьев. Уиллис, который был одет в рубашку и джинсы, а на его голове красовалась кепка, улыбался в объектив фотокамеры. Тем временем Таллула держала папу за руку.

"Ты – мое сердце, и я так горжусь тем, что я твоя Таллула Белль Брюс Уиллис", — обратилась к актеру дочь.

Брюс Уиллис и Таллула Уиллис / © instagram.com/buuski
Брюс Уиллис и Таллула Уиллис / Фото: instagram.com/buuski

Болезнь Брюса Уиллиса – что известно

В марте 2022 года Брюс Уиллис объявил, что уходит с кино. Впоследствии стало известно, что причиной такого решения стала тяжелая болезнь знаменитости. Сначала врачи диагностировали у "Крепкого орешка" афазию. Однако уже в 2023 году оказалось, что у Брюса Уиллиса на самом деле лобно-височная деменция. Этот тяжелый недуг быстро прогрессирует, лекарств от него нет.

Недавно друг знаменитости рассказал, что актер тяжело узнает людей и потерял языковые способности. На днях бывшая супруга актера, с которой он прожил в браке 13 лет, шокировала, что Брюс Уиллис ее не вспомнил.

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Дата публикации
Просмотры
1875
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