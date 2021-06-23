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Дочь Брюса Уиллиса перекрасилась в рыжий и сравнила себя с Николь Кидман

Дочь Брюса Уиллиса перекрасилась в рыжий и сравнила себя с Николь Кидман

instagram.com/rumerwillis

Актриса кардинально сменила прическу.

Старшая дочь звездной экс-четы Брюса Уиллиса и Деми МурРумер ошеломила кардинальной сменой имиджа.

32-летняя актриса, которая была ярой брюнеткой, проэкспериментировала с волосами и покрасилась рыжий. Результатом изменений старшая дочь голливудских звезд поделилась на странице Instagram. Румер запостила селфи, где демонстрирует новую прическу в коричневом платье в принт polka dot с глубоким декольте.

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A post shared by Rumer Willis (@rumerwillis)

Также Уиллис сравнила себя с актрисой Николь Кидман, сыгравшую рыжеволосую ведьму в фильме "Практическая магия" и Сьюзан Сарандон, которая появилась в фильме "Иствикские ведьмы".

В комментариях пользователи взорвались комплиментами, отметив, что Уиллис очень идет новый цвет.

  • Вау! Я в восторге
  • Невероятно
  • Тебе очень идет
  • Рыжеволосая бестия

Напомним, ранее дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур взбудоражила воображение фолловеров. Румер Уиллис ошеломила откровенной публикацией.