Дочь Брюса Уиллиса поделилась редкими фотографиями с больным афазией актером

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса 28-летняя Таллула Уиллис показала, как проводит время с больным афазией отцом.

На своей странице в Instаgram девушка поделилась редкими фотографиями вместе со звездным папой. На фото Таллула и Брюс весело плясали вместе и гримасничали на камеру. Также к подборке дочь актер добавила еще несколько фото из своей жизни.

"Высшая школа драматургии — жизненные навыки — надеюсь, что я съем овощи", — подписала фото Таллула.

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой / Фото: instagram.com/buuski

Актер, у которого диагностировали расстройства работы мозга, выглядел довольно активно и оживленно на фотографиях. Казалось бы, что никакая болезнь не коснулась жизни "крепкого орешка".

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой / Фото: instagram.com/buuski

Напомним, что Таллула – младшая дочь Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур. У бывших супругов также две дочери — Скаут и Румер. Кроме того, актер воспитывает двух младших дочерей с нынешней супругой Эммой Хемминг.

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