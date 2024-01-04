Дочь Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит тяжелобольный актер

Дочь больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса впервые за долгое время показала фото с отцом.

Снимком с родным человеком Скаут Уиллис поделилась в своем Instagram. Дочь актера на милом фото показала, как нежно лежала у папы на груди и улыбчиво смотрела на него, а Брюс Уиллис осторожно держал ее голову.

Как отметила Скаут, фотография была сделана в 2023 году. Это один из свежих снимков тяжелобольного голливудского актера, на котором можно разглядеть, как он сейчас выглядит.

Брюс Уиллис с дочерью Скаут / Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru

Отметим, в марте 2022 года стало известно, что Брюс Уиллис тяжело болен. Сначала считалось, что у актера афазия. Однако уже в феврале 2023 стало известно, что звезда боевиков страдает от лобно-височной деменции. Болезнь быстро прогрессирует и от нее нет лекарства.

В настоящее время Брюс Уиллис находится дома с семьей. Его родные стараются как можно больше времени проводить с ним. Недавно актер вместе с супругой праздновал 16-ю годовщину отношений. По случаю важного праздника модель Эмма Хеминг показала их редкие романтические фото.

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