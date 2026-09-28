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Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом: как изменился тяжелобольный актер
Таллула Уиллис поделилась милой семейной фотографией.
Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает от тяжелой болезни, показала новое фото с отцом.
В феврале 2023 года у звезды боевиков диагностировали деменцию. С того времени знаменитость практически не появляется на публике. Но увидеть Брюса Уиллиса можно в фотоблогах его родных. Иногда жена или дочери актера показывают его свежие фото.
Например, в этот раз Таллула Уиллис поделилась новой фотографией с отцом. Дочь голливудского актера на снимке нежно целовала папу, пока тот улыбался. На кадре можно разглядеть, как сейчас выглядит 71-летний артист и как он изменился.
«Такой милый!» — коротко подписала фотографию с папой Таллула.
Подписчики дочери Брюса Уиллиса тоже очень рады были видеть новое фото актера. Они активно писали в комментариях ему теплые слова с поддержкой: «Отправляю ему океан любви», «это так мило и красиво», «безусловная любовь».
Отметим, в 2022 году семья Брюса Уиллиса объявила, что у него диагностировали афазию, из-за чего он завершил карьеру. Впоследствии диагноз изменился. Оказалось, что у актера на самом деле лобно-височная деменция, которая неизлечима и быстро прогрессирует. Средняя продолжительность жизни пациентов после установления точного диагноза составляет от трех до семи лет.
Несмотря на недуг, Брюс Уиллис недавно появился на свадьбе дочери. Актер смог разделить с Таллулой особенный день в ее жизни.