Дочь Брюса Уиллиса показала тяжелобольного отца и публично обратилась к нему: "Он космонавт"

Дочь больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур – Таллула – поздравила отца с особым праздником.

В своем фотоблоге Таллула показала новое фото с именинником, которому 19 марта исполнилось 70 лет. На фото тяжелобольный Брюс, страдающий лобно-височной деменцией, позирует с дочерью в объятиях. В публикации дочь звезды вспомнила сногсшибательный жизненный и творческий путь актера и честно заявила, что гордится как его достижениями, так и статусом его ребенка.

Брюс Уиллис с дочерью / Фото: instagram.com/buuski

"Он космонавт, герой с отличием, дерзкий детектив с непревзойденными шутками. Для меня было честью наблюдать, как все эти разные персонажи сочетаются и входят в историю благодаря врожденному духу. Но на самом деле это мой папа. В течение детства меня так часто спрашивали, как это иметь отца с большой буквы Б – Брюса Уиллиса. Это человек, муж, сын, ребенок из Джерси, выигравший джекпот, который даже не мог описать словами. Я горжусь тем, что я Таллула Белль Брюс Уиллис. С 70-летием тебя, мой дорогой друг!" - растрогала звездная дочь именинника.

Напомним, 19 марта свой день рождения также отмечает выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко. Недавно украинские звезды поздравили ее с праздником и сделали признание.

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