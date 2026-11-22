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- Гламур
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Дочь Брюса Уиллиса растрогала новым фото с отцом: как тяжелая болезнь изменила актера до неузнаваемости
Брюс Уиллис страдает от деменции. После раскрытия диагноза звезда боевиков стал избегать публичности.
Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса растрогала новым фото с больным деменцией отцом.
Артист хоть и избегает публичности, однако иногда его свежие снимки можно заметить в фотоблогах родных. В этот раз фото со звездой Голливуда опубликовала его дочь от Деми Мур — Таллула.
На фотографии они позировали во дворе. Брюс Уиллис и его дочь сидели на скамейке-качалке. Таллула нежно обнимала папу и улыбалась ему, пока тот осторожно держал ее за руку.
Дочь Брюса Уиллиса не стала подписывать фото. Между тем, пользователи в комментариях активно начали писать слова поддержки и отметили, что актер очень сильно изменился. Вместе с тем, пользователи поделились, что больно наблюдать за тем, как болезнь влияет на звезду боевиков, за которым закрепилось звание «крепкого орешка».
Трудно видеть, как человек, всегда воплощавший силу и мужество, становится беспомощным. Старость может положить на тело столько тяжестей — печальная реальность. Желаю ему всего наилучшего!
Странно видеть Брюса таким, мы ведь привыкли воспринимать его как сильного и бесстрашного героя во многих его киноролях.
Такие болезни — это просто хуже всего. Грустно видеть вас в таком состоянии.
Отметим, в 2022 году Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру, поскольку у него диагностировали афазию. Однако уже в 2023-м оказалось, что у него лобно-височная деменция. Эта болезнь быстро прогрессирует и разрушает нервные клетки в лобных и височных частях головного мозга. К сожалению, от деменции нет лекарства.
Напомним, недавно жена Брюса Уиллиса заговорила о его диагнозе. Эмма Хеминг-Уиллис высказалась о состоянии мужа.