Дочь Брюса Уиллиса растрогала снимками, как больной деменцией актер держит внучку на руках

Старшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур — Румер Уиллис – растрогала снимками со своей маленькой дочерью.

В своем Instagram дочь знаменитых экс-супругов опубликовала семейные кадры. Румер показала, как больной деменцией Брюс Уиллис осторожно держит на руках новорожденную внучку Лу.

Как отметила дочь актера, она навсегда запомнит этот миг.

Брюс Уиллис с внучкой / Фото: instagram.com/rumerwillis

"Иметь возможность увидеть, как мой отец держит мою дочь, я буду ценить всю свою жизнь. Его нежность и любовь к ней были такими чистыми и прекрасными. Папа, мне так повезло, что ты есть, и Лу тоже. Спасибо тебе за то, что ты самый любящий, самый крутой папа, которого только может пожелать девушка", – поделилась Румер.

Напомним, ранее жена Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит ее муж. Эмма Хемминг опубликовала новые кадры актера, на которых можно заметить, как деменция повлияла на его внешний вид.

Читайте также: