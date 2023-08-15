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Дочь Брюса Уиллиса снялась полностью обнаженной через четыре месяца после родов

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Дочь Брюса Уиллиса снялась полностью обнаженной через четыре месяца после родов

Брюс Уиллис и Румер Уиллис / Фото: Getty Images

Румер показала, как изменилось ее тело после рождения первенца.

Старшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми МурРумер Уиллис – поделилась пикантными кадрами.

Дочь экс-супругов снялась полностью обнаженной и поделилась результатом фотосета в своем Instagram. Таким образом, Румер хотела показать, как изменилось ее тело после родов.

"Это мое тело создало человека с нуля…Теперь оно выглядит по-другому. Однако я каждый день испытываю восхищение, когда смотрю на свою дочь и вижу ее улыбку, или смотрю на ее идеальное лицо, крошечные пальчики на ногах и ее сияющие глаза. когда она проснется утром и узнает мое лицо. Она любовь всей моей жизни", – поделилась Румер.

Дочь Уиллиса и Мур рассказала, что после родов видит изменения в ее теле. В частности, грудь Румер стала больше, бедра и живот — более округлыми. Уиллис также отметила, что ее тело все еще перестраивается.

Румер Уиллис / © instagram.com/rumerwillis
Румер Уиллис / Фото: instagram.com/rumerwillis

"Я знаю, что мое тело все еще перестраивается, но какую бы форму оно ни приняло, я просто благодарна за то, что оно сделало и продолжает делать. Моя грудь может быть больше и, возможно, когда-нибудь повиснет, но какой подарок и привилегия, что они могут кормить мою дочь. Они также создают подушку, когда мы спим вместе. Мои бедра и животик, теперь более мягкие и круглые, держат мою дочь в безопасности, тепле и любви", — поделилась Румер.

Напомним, дочь Брюса Уиллиса стала мамой в конце апреля этого года. Знаменитый актер уже познакомился со своей внучкой. Ранее Румер показывала трогательные кадры, как ее отец держит на руках крошечную девочку.

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Дата публикации
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911
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