Дочь Джека Николсона на редком фото показала, как сейчас выглядит 87-летний актер

Почти два года в Сети не появлялось новых снимков со звездой Голливуда.

Дочь голливудского актера и кинорежиссера Джека Николсона порадовала поклонников редким фото со звездным отцом.

Лорейн Николсон показала, как прошли ее новогодние праздники в кругу семьи. В посте было и фото с 87-летним Джеком Николсоном. Актер в рубашке сидел за столом, а рядом с ним в черном наряде его дочь, которая нежно обнимала отца и прижималась к нему щечкой.

К слову, это первое за два года свежее фото с голливудским актером. Джек Николсон с завершением актерской карьеры практически не появляется на публике. Так что на снимке можно разглядеть, как сейчас выглядит звезда Голливуда.

Джек Николсон с дочерью / Фото: instagram.com/lnicholson

Подписчики Лорейн были очень благодарны за фото с папой. Они просто засыпали Николсона комплиментами и желали ему отлично провести время с семьей.

Твой папа выглядит прекрасно!

Красивое фото с Джеком!

Прекрасные фото! Скажи папе, пусть возвращается к кинокамерам!

Отметим, официально Джек Николсон является отцом четырех детей от разных женщин. В частности, у актера есть такие дочери – 61-летняя Дженнифер, 44-летняя Хани, 34-летняя Лорейн, а также сын – 32-летний Рэй. Кроме того, отцовство двух детей артист не признал – 54-летнего Калеба и 31-летней Тесси.

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