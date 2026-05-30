Дочь Дженнифер Лопес Эмма стала Оскаром: что известно о каминг-ауте звездного отпрыска

Дженнифер Лопес с дочерью / © Getty Images

В семье американской актрисы Дженнифер Лопес произошли заметные личные изменения, которые привлекли внимание прессы.

18-летняя Эмма, которая родилась в браке певицы с Марком Энтони, сейчас использует имя Оскар Муньиз. В соцсетях она все чаще представляется в мужской идентичности. Также в выпускных документах учебного заведения ее имя уже указано в соответствии с новым самоопределением. Инсайдеры отмечают, что окружение воспринимает эту трансформацию как окончательный выбор, сообщает Daily Mail. В то же время сама семья публично не комментирует ситуацию.

Дженнифер Лопес с дочерью / © instagram.com/jlo

Изменения не ограничились только именем. В публичном пространстве заметно обновился стиль подростка — он стал более маскулинным и сдержанным. Новые фото, которые появляются в Сети, только усиливают дискуссии вокруг его идентичности. Несмотря на это, семья продолжает поддерживать Оскара, появляясь вместе на важных событиях.

Дженнифер Лопес с дочерью и сыном / © instagram.com/jlo

В семье Дженнифер Лопес и Марка Энтони неоднократно подчеркивали важность принятия и поддержки детей в их выборах. Поэтому нынешняя трансформация стала продолжением этой позиции.

