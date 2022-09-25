Дочь Джоли, сын Маска: дети звезд, которые сменили пол или стремились сделать это

Некоторые дети звезд решились на смену пола и стали еще счастливее, а некоторые еще задумываются над своим гендером.

В мире есть люди, которые чувствуют, что "родились не в своем теле".

И среди детей звезд шоу-бизнеса есть такие, которые задумываются над своим гендером. К счастью, в наше время медицина развита для того, чтобы безопасно сделать операцию по смене пола. Так что дети звезд, которые твердо решили, что "родились не в своем теле", идут за помощью к врачам.

Некоторые дети звезд еще задумываются над своим гендером. Кто-то одевает наряды другого пола, а кто-то – называет себя небинарной личностью.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку звездных детей, которые сменили пол или стремились сделать это.

Дочь-трансгендер Илона Маска

Один из сыновей основателя Tesla и SpaceX Илона Маска Ксавье родился биологическим мужчиной. Ксавье от детства понимал, что "родился не в своем теле", поэтому мечтал сменить пол. 18-летний сын Маска добился того, к чему стремился.

В апреле этого года он подал необходимые документы на смену своего пола и имени из Ксавье Александр Маск на Вивиан Дженна Уилсон. Уже в июне сын Маска официально взял девичью фамилию своей матери, также получил разрешение на смену имени Высшим судом округа Лос-Анджелес. Теперь Ксавье трансгендерная женщина по имени Вивьен Джена Уилсон.

Дочь-трансгендер Шарлиз Терон

Знаменитость самостоятельно воспитывает двух названных детей. Звезда усыновила темнокожего мальчика Джексона в марте 2012 года. А в 2015 году Терон взяла на воспитание темнокожую девочку Августу. Впрочем, когда Джексону исполнилось 7, актриса поделилась, что с трех лет он чувствует себя как трансгендерная девочка. Терон позволила ребенку носить одежду для девочек и приняла то, что она мама двух дочерей.

Шарлиз Терон с детьми / Фото: https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта

Старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта с детства одевала мальчишескую одежду, стриглась коротко и просила называть ее Джоном. В 12-летнем возрасте при поддержки родителей Шайло начала принимать гормоны, чтобы изменить внешность в соответствии со своей идентификацией.

Шайло Джоли-Питт / Фото: Associated Press

Впрочем, девушка передумала менять пол. Шайло отрастила свои волосы. Более того, она сменила и стиль. Если раньше дочь знаменитостей одевала только мальчишеские наряды, то сейчас же платья. Шайло даже наносит лёгкий макияж.

Шайло Джоли-Питт / Фото: Associated Press

Син-трансгендер Синтии Никсон

Первенец известной актрисы Синтии Никсон родился биологической девочкой. Впрочем, в возрасте 18 лет ее Сэм твердо решил, что хочет стать парнем.

Сын актрисы посещал психотерапевта. Чтобы понять своего ребенка, Никсон тоже обратилась к специалисту.

Синтия Никсон с сыном / Фото: instagram.com/cynthiaenixon

В общем, ныне сын Синтии Никсон трансгендерный мужчина. Актриса рассказывала, что после того, как дочь стала мужчиной, ее ребенок гораздо счастливее.

Дочь Дженнифер Лопес

14-летняя дочь Эмма не определилась, кем она хочет быть. В июне этого года Дженнифер выступила вместе с дочерью на стадионе в Лос-Анджелесе.

Когда исполнительница объявляла, что будет петь вместе со своим ребенком, совершила каминг-аут Эммы. Дженнифер, когда говорила о дочери, то использовала местоимения "они" и "их".

А все дело в том, что Эмма является небинарной личностью и пока не определилась, кем она хочет быть: мальчиком или девочкой.

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