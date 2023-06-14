Дочь Джонни Деппа показала нежные объятия и поцелуи со своей девушкой на пикантных фото

Лили-Роуз Депп поздравила реперку 070 Shake с днем рождения.
Дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп нежно поздравила свою девушку, репершу 070 Shake с днем рождения.
13 июня 070 Shake, настоящее имя которой Даниэль Бальбуэна, отпраздновала 26-летие. По этому случаю Лили-Роуз посвятила все сторис своей страницы в Instagram своей возлюбленной.
Депп разместила кадры с Бальбуэна, где они нежно обнимаются, дурачатся и целуются: "С днем рождения, любовь моей жизни. Люблю тебя, Дани" – подписала кадры Лили-Роуз.
Отметим, что о романе Лили-Роуз Депп и американской реперши 070 Shake стало известно месяц назад. В мае этого года модель и актриса рассекретила, что уже четыре месяца находится в отношениях с певицей Даниэль Бальбуэн. Лили-Роуз тогда показала общие фото с избранницей.
А несколько недель назад Депп и 070 Shake попали в объективы папарацци в аэропорту, куда Лили-Роуз прилетела после Каннского кинофестиваля. Там актрису встречала возлюбленная. Когда они увиделись, то страстно целовались и не обращали внимание на папарацци.
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