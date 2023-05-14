Дочь Джонни Деппа показала свою девушку, с которой встречается 4 месяца, и страстные поцелуи с ней

Дочь известных актерских экс-супров Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп довольно долго держала свою личную жизнь в тайне.

В конце концов, 23-летняя модель решила поделиться своим счастьем с миром. Лили-Роуз объявила, что больше не одинока и закрутила роман. На странице в Instagram дочь Деппа разместила фото, на котором страстно целуется со своей девушкой.

Лили-Роуз Депп со своей девушкой / Фото: instagram.com/lilyrose_depp

Избранницей модели стала 25-летняя американская реперша Даниэль Бальбуэна, известная под псевдонимом 070 Shake.

Девушка Лили-Роуз Депп 070 Shake / Фото: instagram.com/070shake

"Четыре месяца с моим крашем", – подписала кадр Депп. Отметим, что и возлюбленная Лили-Роуз поделилась таким же снимком в своем фотоблоге.

Лили-Роуз Депп со своей девушкой / Фото: instagram.com/lilyrose_depp

Отметим, что Лили-Роуз Депп в 2016 году призналась в своей бисексуальности. До 070 Shake модель имела роман с известным красавчиками. Так, в августе 2021 года Депп встречалась со звездой картины "Элвис" Остином Батлером.

До этого, в 2019 году, Лили-Роуз находилась в отношениях с актером Тимати Шаламе.

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