Дочь Джонни Деппа слилась в страстных поцелуях со своей девушкой прямо в аэропорту

Лили-Роуз Депп и рэперша 070 Shake встречаются уже почти пять месяцев.

Дочь звездных экс-супругов Джонни Деппа и Ванессы Паради, модель Лили-Роуз Депп больше не скрывает своих отношений с девушкой.

На днях влюбленных увидели в аэропорту Лос-Анджелеса. Лили-Роуз прилетела с Каннского кинофестиваля, где вместе с певцом The Weeknd представила скандальный мини-сериал "Идол".

23-летняя Депп очень быстро вышла из здания аэропорта и просто побежала к возлюбленной, американской рэперше Даниэль Бальбуэна, известной под псевдонимом 070 Shake. Похоже, Лили-Роуз так соскучилась по своей избраннице, что очень долго ее обнимала и просто публично горячо целовала.

Отметим, что свои отношения с рэпершой 070 Shake Лили-Роуз Депп обнародовала неделю назад. В соцсетях модель запостила общий с девушкой кадр, где страстно ее целует. Тогда же Депп сообщила, что они отмечают четвертый месяц отношений.

Лили-Роуз Депп со своей девушкой / Фото: instagram.com/lilyrose_depp

Девушка Лили-Роуз Депп 070 Shake / Фото: instagram.com/070shake

Напомним, что о бисексуальности Лили-Роуз Депп рассказала в 2016 году. До 070 Shake Депп была замечена в компании таких известных красавчиков, как Остин Батлерс и Тимати Шаламе.

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