Дочь Егоровой о том, как сбрасывала маме видео из бомбоубежища с маленьким сыном: "Она ответила: "Я предупреждала о войне, теперь сидите"

Дочь Егоровой о том, как сбрасывала маме видео из бомбоубежища с маленьким сыном: "Она ответила: "Я предупреждала о войне, теперь сидите"

Дочь Снежаны Егоровой, экс-ведущая шоу "Твой День" Стася Ровинская призналась, что у нее никогда не было теплых отношений со знаменитой мамой.

По словам Стаси Ровинской, Снежана Егорова много играла на публику, а дома было все по-другому. Их отношения испортились еще задолго до начала войны.

В интервью Алине Доротюк ведущая призналась, что они с мамой друг друга заблокировали во всех соцсетях.

Впрочем, когда Стася увидела посты Егоровой о Буче и о том, что все трупы украинцев – фейк, она не выдержала:

"Мне хотелось услышать, что она себе думает. Я просто кричала, она делала вид, что не понимает, что происходит. "А чего ты кричишь? Ты жива, с тобой все хорошо? Ну и все". У меня было опустошение. Но после этого у меня нет никаких иллюзий по этому поводу", — прокомментировала Стася.

Стася Ровинская и Снежана Егорова / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Ровинская допустила, что ее матери за все эти пророссийские высказывания могут платить:

"Когда она начала высказываться по поводу войны и поддерживать политику Путина и говорить, что в Украине фашисты, нацисты. Я знаю этого человека, да, она неадекватная, но она никогда не была настолько… Или ей деньги платят за это, или… Ну что с ней случилось. Мне это сложно объяснить. Человек столько времени прожил в Украине, он просто лжет. Когда человек откровенно лжет, я знаю, что он так никогда не думал, а тут вдруг начал и лжет публично. И ты понимаешь, что это твоя мама, какая бы она там ни была. Была какая-то надежда, что я ей позвоню и она как-то придет в себя", — поделилась Ровинская.

Стася Ровинская и Снежана Егорова / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Стася вспомнила, что когда российские войска вторглись полномасштабно на территорию Украины, она написала маме. Тогда Ровинская с маленькими детьми находилась в бомбоубежище. И ответ матери ее шокировал:

"Я ей писала, когда все началось. Мы были в подвале и мой сын плакал, спал на полу. Я ей послала видео, говорю: "Мы сейчас сидим в подвале, что ты говоришь, что по военным объектам стреляют. Здесь повсюду стреляют". Тогда она ответила что-то такое, типа: "Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили. Что теперь, сидите". Это она своим родственникам такое ответила", – поделилась Стася.

Стася Ровинская / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Ровинская добавила, что для нее стало очевидно то, что Егорова готова делать что угодно, чтобы о ней говорили. "Вообще неважно, что там будет с семьей. У нее мания величия какая-то", — добавила ведущая.

Фото: instagram.com/sia_rovinska

По словам Стаси, для Егоровой очень обидно, когда о ней в СМИ пишут как об экс-ведущей, а также, что ей очень важно, чтобы о ней говорили.

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